В Японии созовут комиссию по отречению императора от престола

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В Японии созовут комиссию по делам императорской семьи, которая рассмотрит вопросы по отречению императора от престола. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Комиссия по делам императорской семьи будет созвана 1 декабря", – цитирует РИА Новости слова генерального секретаря.

Планируется, что в комиссию войдут представители государственной власти и члены императорской семьи. Ее задачей будет рассмотрение комплекса вопросов, связанных с уходом Акихито на покой и прижизненной передачей трона наследнику. Причем, дата передачи трона вызывает наибольшее внимание в обществе. Ее также определит созванная комиссия.

Ранее сообщалось, что японское правительство ввело в действие ранее принятый парламентом закон, который позволит императору страны отречься от престола. Документ действует всего три года и рассчитан только на нынешнего монарха.