В США медсестра увидела смерть с косой у кровати пациента

Фото: 123RF.com/armmypicca

В США медсестра рассказала, что видела смерть с косой у кровати пациента. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Рассказом медсестры поделилась врач по имени Андреа О'Коннор на своем YouTube-канале. Она собирает необычные истории из медицинской практики. По словам медсестры, двухметровая фигура в черном одеянии, напоминающая смерть с косой, появлялась над кроватью тяжелобольного пациента дважды за вечер.

О'Коннор отметила, что никогда не сталкивалась с подобным, однако доверилась словам очевидицы. Пользователи в комментариях также поделились своими мистическими историями и подтвердили, что такие происшествия действительно случаются.

Ранее житель США рассказал, что получил способность исцелять людей руками после перенесенной им клинической смерти. Он утверждал, что побывал в раю и увидел Иисуса, который сказал ему вернуться к жизни. Американец принял решение заняться альтернативной медициной.

