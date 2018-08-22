В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами протаранил ратушу

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Автомобиль с газовыми канистрами протаранил ратушу в нидерландском городе Беммель, передает РИА Новости.

По словам свидетелей инцидента, водитель направил машину в здание намеренно. Во время столкновения автомобиль взорвался и сгорел. Ратуша получила серьезные повреждения.

Инцидент произошел в два часа ночи по местному времени. Водитель въехал на газон и, объезжая препятствия, направил автомобиль к зданию.

Пожарная бригада оперативно потушила огонь и обнаружила сгоревшее тело мужчины. В настоящее время личность водителя не установлена, однако в полиции рассказали, что у них есть подозреваемые.