Тайская туристическая полиция задержала россиянина за работу нелегальным гидом – СМИ

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Туристическая полиция Таиланда задержала 28-летнего жителя России Лахью Гусейнадзе за то, что он нелегально работал гидом. Об этом пишет издание Bangkok Post.

Правоохранители задержали его на пирсе на пляже Пак Пхра. По данным издания, россиянин планировал отвести туристов на острова Симилан.

"Полиция обвиняет мужчину в том, что он работал гидом без специального разрешения, является иностранным гражданином, работающим без разрешения, и работал по профессии, предназначенной для граждан Таиланда", – добавили там.

Ранее тайские полицейские задержали на Пхукете пятерых россиян, которых подозревают в организации азартных игр. Сообщалось, что их застали прямо за игрой на одной из вилл. Также у одного гражданина РФ нашли табак для кальянов, которые в стране курить запрещено.



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