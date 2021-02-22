В Германии назвали водную блокаду Крыма "средневековыми методами осады"

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право. Об этом сообщает РИА Новости.

Прекращение подачи пресной воды на территорию он назвал средневековыми методами осады.

"Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов", – сказал он.

Парламентарий удивился тому, что демократическое и толерантное западное общество до сих пор не прокомментировало этот вопрос. Гердт считает, что в действиях Украины нет логики.

"Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход", – заключил он.

Ранее глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев прокомментировал план Украины заблокировать подачу воды на полуостров.

Кангиев назвал данный план украинских властей смешным. Он подчеркнул, что вода Северо-Крымский канал не поступает уже на протяжении 6 лет. Он отметил, что отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. При этом ее можно решить технически, уверен глава госкомитета. Он также выразил готовность справляться со всеми вызовами и задачами.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву стоит договориться по вопросу Крыма. Он заверил, что украинские власти готовы идти на компромиссы.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.