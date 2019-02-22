Названы реальные потери США в Ираке и Афганистане

Заявления американских властей, что потери США в Ираке и Афганистане составили около пяти тысяч солдат и гражданских специалистов, не соответствуют действительности. Реальные цифры гораздо выше официальных данных, сообщил командующий подразделением специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Эсмаил Каани.
По сведениям КСИР, "потери американской армии в Афганистане и Ираке в 2,5 раза превышают данные официальной статистики США", уточнил иранский генерал. Как передает агентство Tasnim, Каани также назвал военное вторжение Штатов в Ирак и Афганистан "ударом по самим США". Он напомнил, что эти компании стоили Вашингтону семь триллионов долларов.
В ноябре прошлого года Университет Брауна обнародовал доклад с данными о потерях американской армии и их союзников в Афганистане и Ираке. Согласно этому документу, в Ираке погибли 4550 военнослужащих, а в Афганистане − 2401 человек.
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