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Голосование на выборах в парламент завершилось в Каталонии. Участки закрыли в 20:00 по местному времени, сообщает газета "Паис".

Экзит-поллы показали, что большинство мест в заксобрании получат сторонники независимости Региона. Партии "Левые республиканцы Каталонии", "Кандидаты народного единства" и блок "Вместе за Каталонию" могут получить от 67 до 71 из 135 мест в парламенте. Все они сторонники отделения от Испании.

По информации на 18:00 по местному времени, явка на участки составила 68,3 процента. Окончательных данных по количеству пришедших граждан еще не называли.

Парламент Каталонии был распущен после того, как в регионе прошел непризнанный Мадридом референдум о независимости. Большинство жителей региона поддержали отделение от государства. Испания посчитала голосование незаконным и пыталась заблокировать участки, где оно проходило.

Конституционный суд страны также не признал решения граждан. Помимо роспуска парламента в регионе были отправлены в отставку и члены правительства, включая главу женералитета Карлоса Пучдемона.