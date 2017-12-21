21 декабря, 22:57
Фото: ТАСС/Иван Батырев
Голосование на выборах в парламент завершилось в Каталонии. Участки закрыли в 20:00 по местному времени, сообщает газета "Паис".
Экзит-поллы показали, что большинство мест в заксобрании получат сторонники независимости Региона. Партии "Левые республиканцы Каталонии", "Кандидаты народного единства" и блок "Вместе за Каталонию" могут получить от 67 до 71 из 135 мест в парламенте. Все они сторонники отделения от Испании.
По информации на 18:00 по местному времени, явка на участки составила 68,3 процента. Окончательных данных по количеству пришедших граждан еще не называли.
Парламент Каталонии был распущен после того, как в регионе прошел непризнанный Мадридом референдум о независимости. Большинство жителей региона поддержали отделение от государства. Испания посчитала голосование незаконным и пыталась заблокировать участки, где оно проходило.
Конституционный суд страны также не признал решения граждан. Помимо роспуска парламента в регионе были отправлены в отставку и члены правительства, включая главу женералитета Карлоса Пучдемона.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: