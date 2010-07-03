Крысы лишили Эстонию государственного интернета

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В Эстонии отключился государственный интернет по оказанию услуг из-за грызунов, сообщает "Газета.ру". В уезде возле Таллина крысы погрызли кабели и провода, обеспечивающие город интернетом.

В результате он перестал работать, и эстонцы не смогли получить услуги департамента госинформационной системы. В основном это отразилось на больных, которые не могли получить лекарства по рецепту через интернет. В настоящее время кабель починили.

Летом в подмосковном Одинцове крыса забралась на дерево и, сидя на ветке, заглядывала в кухонное окно многоэтажки. Грызуна на телефон сняла местная жительница. Женщина пыталась спугнуть животное стуком по стеклу, но крыса не только не испугалась, но и начала позировать.

Под постом женщины десятки комментариев. Одни пользователи шутили, что "белки уже не те". Другие затеяли спор с представителем городского управления ЖКХ об эффективности мер по борьбе с грызунами. При этом видеоролик уже набрал больше двух сотен лайков.

