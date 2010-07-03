Крыса забралась на дерево и смотрела в окно многоэтажки в Одинцове

Крыса забралась на дерево и смотрела в окна многоэтажки в Одинцове

В подмосковном Одинцове крыса забралась на дерево и, сидя на ветке, заглядывала в кухонное окно многоэтажки.

Грызуна на телефон сняла местная жительница. Женщина пыталась спугнуть животное стуком по стеклу, но крыса не только не испугалась, но и начала позировать.

Под постом женщины десятки комментариев. Одни пользователи шутили, что "белки уже не те". Другие затеяли спор с представителем городского управления ЖКХ об эффективности мер по борьбе с грызунами. При этом видеоролик уже набрал больше двух сотен лайков.

