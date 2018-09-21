Польша хочет разместить военную базу США на восточной границе

Фото: АР/Musadeq Sadeq

Польша намерена разместить военную базу США на восточной или северо-восточной границе. Об этом руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил в эфире радиостанции RMF FM. Его слова приводит РИА Новости.

"Еще слишком рано говорить о конкретных местах. Одно можно сказать наверняка: мы хотели бы, чтобы такое решение было принято, чтобы такая база была размещена где-то на восточном фланге, на северо-востоке или на востоке Польши", – отметил Дворчик.

По его мнению, данная база должна обеспечить Польше безопасность.

"Все понимают, что такое решение о размещении в Польше постоянных баз США было бы очень большим событием, существенно сказалось бы на безопасности всего региона и, конечно, Польши", – добавил Дворчик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что задумался о размещении постоянной военной базы США в Польше и пообещал обсудить этот вопрос с Варшавой.

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