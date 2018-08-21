В США заявили о планах РФ поднять со дна моря ракету с ядерным двигателем

Фото: ТАСС/Семен Майстерман

Разведка США полагает, что Россия планирует вернуть ракету с ядерным двигателем, которая упала в Баренцево море во время испытаний в 2017 году. С таким утверждением выступил во вторник американский телеканал CNBC.

По данным источников телеканала, Москва планирует операцию по возвращению ракеты. В ней якобы задействуют три российских судна, одно из них оснащено оборудованием для работы с радиоактивными веществами, передает ТАСС.

В докладе американской разведки не говорится о потенциальном ущербе для здоровья людей или экологии в связи с возможным повреждением ядерного реактора ракеты.

По данным аналитиков, если ракету удастся достать, Москва сможет использовать план данной операции за основу при других операциях по возвращению ракет в будущем.

Ранее сообщалось, что разведывательное управление Минобороны США хочет изучить работу и уязвимости систем обороны других государств. Проект направлен на оценку принципа работы, характеристик и эффективности, а также физических характеристик, особенностей, уязвимостей и области применения систем обороны.