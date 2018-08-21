Ципрас заявил об окончании одиссеи с долговым кризисом для Греции

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что восьмилетняя одиссея с долговым кризисом завершилась и страна достигла поставленных целей.

"Сегодня новый день для нашей родины. Исторический день. Меморандумы строгой экономии, спада и социального разорения, наконец, подошли к концу. Наша страна восстанавливает свое право определять свою судьбу и свое будущее", – цитирует Ципраса РИА Новости.

Ципрас обратился к народу с Итаки – с родины царя Одиссея. Он неоднократно ссылался на поэму Гомера и образы из нее.

"С 2010 года Греция переживает свою современную "Одиссею". В течение пяти лет в стране произошли беспрецедентные для мирного времени события. Мы потеряли 25 процентов нашего национального богатства, три из десяти стали безработными. Среди молодых людей – шесть из десяти", – рассказал премьер. Он отметил, что удалось реализовать меры жесткой экономии в размере 65 миллиардов евро, добавив, что страна была в чрезвычайном положении, но народ оказал сопротивление обстоятельствам.

Ципрас пояснил, что выход из меморандумов означает начало новой эпохи. Он добавил, что народ не забудет тех, кто разорил Грецию и тех, кто помог стране выстоять в трудное время.

"Мы прибыли в наш пункт назначения, мы вышли из меморандумов, но мы полностью осознаем, что все здесь не закончилось. Теперь у нас впереди новые битвы", — подчеркнул премьер.

С 2010 года Греция по программам финансовой помощи получала кредиты в обмен на реализацию реформ и исправление макроэкономических показателей. Страну регулярно посещали представители кредиторов и следили за выполнением ею этой программы. Всего Греция получила 290 миллиардов евро от международных кредиторов.