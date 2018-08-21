Ципрас заявил об окончании одиссеи с долговым кризисом для Греции

21 августа, 15:34
Фото: depositphotos/Hintau_Aliaksey
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что восьмилетняя одиссея с долговым кризисом завершилась и страна достигла поставленных целей.
"Сегодня новый день для нашей родины. Исторический день. Меморандумы строгой экономии, спада и социального разорения, наконец, подошли к концу. Наша страна восстанавливает свое право определять свою судьбу и свое будущее", – цитирует Ципраса РИА Новости.
Ципрас обратился к народу с Итаки – с родины царя Одиссея. Он неоднократно ссылался на поэму Гомера и образы из нее.
"С 2010 года Греция переживает свою современную "Одиссею". В течение пяти лет в стране произошли беспрецедентные для мирного времени события. Мы потеряли 25 процентов нашего национального богатства, три из десяти стали безработными. Среди молодых людей – шесть из десяти", – рассказал премьер. Он отметил, что удалось реализовать меры жесткой экономии в размере 65 миллиардов евро, добавив, что страна была в чрезвычайном положении, но народ оказал сопротивление обстоятельствам.
Ципрас пояснил, что выход из меморандумов означает начало новой эпохи. Он добавил, что народ не забудет тех, кто разорил Грецию и тех, кто помог стране выстоять в трудное время.
"Мы прибыли в наш пункт назначения, мы вышли из меморандумов, но мы полностью осознаем, что все здесь не закончилось. Теперь у нас впереди новые битвы", — подчеркнул премьер.
С 2010 года Греция по программам финансовой помощи получала кредиты в обмен на реализацию реформ и исправление макроэкономических показателей. Страну регулярно посещали представители кредиторов и следили за выполнением ею этой программы. Всего Греция получила 290 миллиардов евро от международных кредиторов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: