В Польше объяснили, почему не позвали РФ на годовщину начала Второй мировой войны

Польша ответила на заявление МИД России по поводу решения провести мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны без Москвы, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Ранее Варшава направила приглашение странам НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства, куда входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. В российском МИД считают, что, игнорируя Россию, Польша "игнорирует историческую логику". Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о решающем вкладе РФ в разгром гитлеровского рейха и в освобождение самой Польши от нацистских захватчиков.
На это представитель президента Польши Кшиштоф Щерский заметил, что ссылка российского МИД на историческую логику в контексте сентября 1939 года представляется проблематичной. Он пояснил, что годовщина начала войны пройдет в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает в тесном сотрудничестве "на благо мира, основанного на соблюдении международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности".
Он добавил, что нарушение этих правил как было чертой агрессоров 1939 года, так и остается наибольшей угрозой для мира сегодня.
В прошлом году польский депутат от правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Аркадиуш Муларчик предложил посчитать потери, понесенные республикой во время Второй мировой войны в результате действий Советского Союза.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию наиболее опасной угрозой для страны. В интервью изданию Politico он также призвал быть готовыми к "вторжению" России на Украину".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.