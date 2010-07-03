В Польше объяснили, почему не позвали РФ на годовщину начала Второй мировой войны

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Польша ответила на заявление МИД России по поводу решения провести мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны без Москвы, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее Варшава направила приглашение странам НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства, куда входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. В российском МИД считают, что, игнорируя Россию, Польша "игнорирует историческую логику". Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о решающем вкладе РФ в разгром гитлеровского рейха и в освобождение самой Польши от нацистских захватчиков.

На это представитель президента Польши Кшиштоф Щерский заметил, что ссылка российского МИД на историческую логику в контексте сентября 1939 года представляется проблематичной. Он пояснил, что годовщина начала войны пройдет в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает в тесном сотрудничестве "на благо мира, основанного на соблюдении международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности".

Он добавил, что нарушение этих правил как было чертой агрессоров 1939 года, так и остается наибольшей угрозой для мира сегодня.

В прошлом году польский депутат от правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Аркадиуш Муларчик предложил посчитать потери, понесенные республикой во время Второй мировой войны в результате действий Советского Союза.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию наиболее опасной угрозой для страны. В интервью изданию Politico он также призвал быть готовыми к "вторжению" России на Украину".