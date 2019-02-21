В РФ ждут от Китая разрешения на поставку "Ансатов"

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Холдинг "Вертолеты России", входящий в Ростех, ожидает от Китая разрешения на поставку в КНР вертолетов "Ансат" до конца апреля, сообщает ТАСС.

"18 февраля китайские авиационные власти валидировали сертификат на двигатель, мы теперь ожидаем в ближайшее время – до конца первого квартала, может быть, в апреле – валидацию сертификата на "Ансат"", – заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский. .

По его словам, контракт на 20 вертолетов подписывали в Чжухае. Поставка начнется до конца этого года.

"Ансат" – российский легкий многоцелевой вертолет класса 7–9 мест, может перевозить 1,3 тысячи килограммов полезной нагрузки в кабине.