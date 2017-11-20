Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

20 ноября, 09:34
Фото: AP
Серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший пожизненное заключение, скончался в США на 84 году жизни. Об этом сообщила сестра одной из убитых преступником женщин Дебра Тейт.
По ее словам, поступил звонок из тюрьмы. Ранее Мэнсона госпитализировали в городе Бейкерсфилд в Калифорнии, отмечает "Газета.ру". Уже тогда серийный убийца находился в очень тяжелом состоянии. Еще одна госпитализация преступника состоялась в январе 2017 года, у него диагностировали заболевание желудочно-кишечного тракта.
В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански, актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Его также признали виновным в двух других убийствах. Пожизненное заключение Мэнсон и его сообщницы получили только потому, что в 1972 году в Калифорнии была временно отменена смертная казнь.
Серийного убийцу не раз переводили из одной тюрьмы в другую. Его содержали в одиночной камере по 22 часа, запрещая общение с другими заключенными. Мэнсон многократно подавал прошения о досрочном освобождении – во всех из них ему было отказано.
В ноябре 2014 года серийный убийца женился в третий раз. В тюрьме он получил специальное разрешение на брак со своей 26-летней поклонницей Эфтон Элайн Бартон.
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