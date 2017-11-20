К побережью Калифорнии вынесло остатки пропавшего корабля "Любовь Орлова"

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Остатки большого круизного лайнера вынесло к побережью Калифорнии.

Предполагается, что это может быть пропавший в 2013 году российский теплоход "Любовь Орлова", сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Daily Mail.

Длина судна составляет 89 метров. Примерно такой же по размеру была "Любовь Орлова".

Кроме того, источник сообщает, что теплоход может быть заселен тысячами крыс-каннибалов.

Ранее сообщалось, что в 2010 году "Любовь Орлову" арестовали за долги, а потом продали зарубежной компании. В 2013 году из Канады лайнер на буксире должны были доставить в Доминиканскую республику, однако при шторме судно сорвалось с троса, и его решили оставить в нейтральных водах. С тех пор теплоход стали называть кораблем-призраком, а в прессе появилась информация, что на борту расплодились ядовитые крысы.