Референдум по отставке мэра Кишинева не состоялся из-за низкой явки

20 ноября, 01:26
Фото: AP/Dan Morar
Из-за низкой явки людей на избирательные участки референдум в Кишиневе по вопросу отставки действующего мэра Дорина Киртоакэ признан не состоявшимся.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, в день референдума участки для голосования посетили 110 542 избирателя, что составило 17,54% от общего числа граждан с правом голоса, сообщает РИА Новости.
Заместитель главы городского избирательного совета Виталий Мирон уточнил, что для признания референдума состоявшимся, должны были проголосовать не менее трети избирателей или 210 тысяч человек. Поэтому референдум по отставке главы Кишинева можно считать не состоявшимся.
Отметим, идея провести референдум по отставке Киртоакэ возникла после задержания мэра по делу о платных парковках, где градоначальника заподозрили в коррупции.
Ранее сообщалось, что Киртоакэ присудили малопочетное звание "Бездельник и вредитель года". Столь нелестные оценки со стороны депутатов муниципального совета он заслужил из-за плохой организации работ по ликвидации последствий снежного циклона. Тогда Киртоакэ вручили символический "приз" в виде резиновых сапог, пилы и рукавиц.
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