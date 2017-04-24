Мэр Кишинева получил звание "Бездельник и вредитель года"

Фото: AP/Dan Morar

Мэру Кишинева Дорину Киртоакэ присудили малопочетное звание "Бездельник и вредитель года", передает ТАСС.

Столь нелестные оценки со стороны депутатов муниципального совета он заслужил из-за плохой организации работ по ликвидации последствий недавнего снежного циклона.

Более того, на заседании оперативных служб мэрии Киртоакэ получил символический "приз" в виде резиновых сапог, пилы и рукавиц.

По словам депутата Виталия Мукана, мэр не созвал срочный совет при приближении циклона к Кишиневу, а коммунальные службы города не были мобилизованы для работ по расчистке дорог.

Сам Киртоакэ сообщил о дефиците людских и технических ресурсов для своевременной уборки столицы. По озвученным мэром данным, ущерб от снежных заносов составил более 3,5 миллиона долларов США.

Два месяца назад мэр Кишинева также стал обладателем звания "Грязнуля года". Тогда в качестве приза ему вручили кубок, полный грязи.