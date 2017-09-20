Появилось видео ударов по окружившим российских военных боевикам

Фото: ТАСС/Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Видео воздушных ударов по боевикам, заблокировавшим взвод военной полиции России в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, появилось в сети. Запись опубликовал телеканал "Звезда".



На кадрах видно, как авиация обстреливает исламистов, наступающих на севере провинции Хама. Боевики окружили российских силовиков, которые контролировали перемирие в зоне деэскалации.

Взвод из 29 человек два часа отражал атаки противника, сообщил Генштаб ВС РФ. Блокаду удалось прорвать при операции с участием группы, составленной из подразделений Сил специальных операций, военной полиции, сирийского спецназа и штурмовиков Су-25. Три бойца ССО были ранены.

Отбито также наступление боевиков. Всего уничтожено примерно 850 боевиков, 11 танков, 4 БМП, 50 пикапов, 5 минометов и почти 200 позиций исламистов.