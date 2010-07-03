В Верховной раде началась инаугурация Владимира Зеленского

Снимок с видео YouTube/Мир 24

В сессионном зале Верховной рады началась церемония инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

На церемонии присутствуют депутаты, представители более 50 иностранных делегаций, экс-президенты страны Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

Зеленский прошел к зданию Верховной Рады через Мариинской парк. Он назвал "главной фишкой" новой власти близость к людям. Он пожал руки людям, которые приветствовали его в парке, после чего торжественно вошел в зал Рады.

Во время церемонии председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук огласила результаты выборов президента. По ее словам, Зеленский набрал 73,22 процента голосов избирателей и избран на пост главы государства. Согласно регламенту, глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала должна привести президента к присяге.

Ранее Петр Порошенко пожелал Зеленскому успешного правления. Он отметил, что еще месяц назад они были оппонентами на выборах. Порошенко отметил, что "не даст спуску" новой власти.

