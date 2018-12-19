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19 декабря, 09:56

В китайском городе запретили символику Рождества

за рубежом общество религия праздники

19 декабря, 09:56

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Фото: ТАСС/Zuma/Gong Wenbao

В китайском городе Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином власти запретили рождественские мероприятия, украшения, уличную торговлю и скидки, приуроченные к празднику. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Местные власти заявили, что это считается пропагандой религии, однако не сказано, о какой именно религии идет речь. Они призвали жителей уведомлять о нарушениях.

Также власти потребовали, чтобы с 23 по 25 декабря полный штат сотрудников правоохранительных органов оставался на рабочих местах для патрулирования общественных мест и поддержания порядка в Ланфане.

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за рубежом общество религия праздники

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