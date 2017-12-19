Трамп рассказал о тысячах спасенных жизней в Санкт-Петербурге

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал операцию по задержанию террористов, готовивших атаку в Санкт-Петербурге. По мнению американского лидера, этот случай можно назвать примером сотрудничества Вашингтона и Москвы.

"Вчера я получил звонок от президента России Путина, который поблагодарил нашу страну за разведданные, которые ЦРУ передало им, относительно большой террористической атаки, запланированной в Санкт-Петербурге, в результате которой многие люди, возможно, тысячи, могли быть убиты", – цитирует РИА Новости слова Дональда Трампа.

Он также отметил, что сотрудничество между странами в сфере борьбы с терроризмом так и должно работать.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили в Санкт-Петербурге теракт, который планировали совершить сторонники "Исламского государства" (ИГ – организация запрещенная в России).

В связи с чем, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе него глава государства поблагодарил президента США за предоставленную ЦРУ информацию о готовившихся террористических атаках, а также попросил передать благодарность директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки.