Трамп рассказал о тысячах спасенных жизней в Санкт-Петербурге

19 декабря, 02:18
Фото: ТАСС/PA Images/Douliery Olivier
Президент США Дональд Трамп прокомментировал операцию по задержанию террористов, готовивших атаку в Санкт-Петербурге. По мнению американского лидера, этот случай можно назвать примером сотрудничества Вашингтона и Москвы.
"Вчера я получил звонок от президента России Путина, который поблагодарил нашу страну за разведданные, которые ЦРУ передало им, относительно большой террористической атаки, запланированной в Санкт-Петербурге, в результате которой многие люди, возможно, тысячи, могли быть убиты", – цитирует РИА Новости слова Дональда Трампа.
Он также отметил, что сотрудничество между странами в сфере борьбы с терроризмом так и должно работать.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили в Санкт-Петербурге теракт, который планировали совершить сторонники "Исламского государства" (ИГ – организация запрещенная в России).
В связи с чем, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе него глава государства поблагодарил президента США за предоставленную ЦРУ информацию о готовившихся террористических атаках, а также попросил передать благодарность директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки.
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