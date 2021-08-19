Президент Украины подписал указ о принудительном изъятии земли около границы

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земельных участков и объектов недвижимости на расстоянии до 50 метров от границы с последующей передачей их Госпогранслужбе.

Документ опубликован на сайте украинского лидера.

Отмечается, что данные меры направлены на "обеспечение реализации госполитики в сфере защиты государственной границы".

Также указывается, что власти должны в течение полугода провести инвентаризацию таких участков и определить, кто является их владельцами.

Несколько пунктов из требований к правительству в документе имеют обозначение "секретно".

Ранее сообщалось, что украинские власти пригрозили отбирать у россиян землю. Как заявил замглавы Минэкономики страны Тарас Высоцкий, сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться. В случае нарушения участок конфискуют.