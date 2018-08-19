Мощное землетрясение произошло у берегов Фиджи

19 августа, 08:50
Фото: AP/DPA/Christoph Sator
Мощное землетрясение магнитудой 8,2 произошло в воскресенье в Тихом океане рядом с побережьем Республики Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Как сообщает ТАСС, по данным специалистов, очаг землетрясения находился в 282 километрах к северо-востоку от города Левука и залегал на глубине 570 метрах.
Чуть позже недалеко от берегов Фиджи произошло второе за сутки землетрясение. Его магнитуда составила 6,8. Отмечается, что угрозы возникновения цунами нет.
Ранее в Японии был создан кризисный штаб в связи с опасностью извержения вулкана Синдакэ на юго-западном острове страны Кутиноэрабу из-за резко возросшего количества вулканических землетрясений. Управление повысило уровень опасности в этом районе до четвертого, что означает "подготовка к эвакуации".
Ведомство попросило проживающих в радиусе трех километров от вулкана Синдакэ граждан соблюдать крайнюю осторожность, так как возможно падение больших вулканических камней и течение лавы.
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