В Японии предупредили о возможном катастрофическом извержении вулкана

Фото: ТАСС\Zuma\USGS

Японское правительство создало кризисный штаб в связи с опасностью извержения вулкана Синдакэ на юго-западном острове страны Кутиноэрабу, которое может привести к катастрофическим последствиям.

Главное метеорологическое управление страны предупредило о возможности сильного извержения в связи с резко возросшим количеством вулканических землетрясений. Управление повысило уровень опасности в этом районе до четвертого, что означает "подготовка к эвакуации".

Ведомство попросило проживающих в радиусе трех километров от вулкана Синдакэ граждан соблюдать крайнюю осторожность, так как возможно падение больших вулканических камней и течение лавы, передает РИА Новости.

В мае 2015 года неожиданное извержение на Кутиноэрабу стало причиной эвакуации всего населения острова. Тогда уровень опасности был повышен до пятого. Жители смогли вернуться только спустя полгода.

Японские ученые ранее обнаружили подводный супервулкан. Примерно семь тысяч лет назад он уничтожил древнюю культуру на острове Кюсю. По мнению исследователей, есть вероятность, что в будущем произойдет новое извержение, которое может унести жизни 100 миллионов человек.