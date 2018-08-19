Мировой рекорд по сборке кубиков Рубика под водой установили в Грузии

Фото: ТАСС/PA Images/Victoria Jones

Житель Грузии установил новый мировой рекорд по сборке кубиков Рубика под водой. Как сообщает "Комсомольская правда", 18-летнему Вако Марчилашвили человеку удалось, задержав дыхание под водой, собрать шесть кубиков Рубика за одну минуту и 44 секунды.

Результат был официально зафиксирован Федерацией рекордов страны, данные будут направлены для публикации в Книге рекордов Гиннесса. Пока рекорд по сборке кубиков Рубика под водой принадлежит американцу Энтони Бруксу. В 2014 году он смог собрать пять кубиков Рубика за минуту и 18 секунд.

Ранее муха помешала установить мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино в Германии. 20 энтузиастов на протяжении двух недель создавали цепочку из костяшек размером с мизинец. Однако насекомое спровоцировало реакцию раньше времени и обрушило почти 570 тысяч деталей вместо запланированных 600 тысяч.