Мировой рекорд по сборке кубиков Рубика под водой установили в Грузии

19 августа 2018, 04:53
Фото: ТАСС/PA Images/Victoria Jones
Житель Грузии установил новый мировой рекорд по сборке кубиков Рубика под водой. Как сообщает "Комсомольская правда", 18-летнему Вако Марчилашвили человеку удалось, задержав дыхание под водой, собрать шесть кубиков Рубика за одну минуту и 44 секунды.
Результат был официально зафиксирован Федерацией рекордов страны, данные будут направлены для публикации в Книге рекордов Гиннесса. Пока рекорд по сборке кубиков Рубика под водой принадлежит американцу Энтони Бруксу. В 2014 году он смог собрать пять кубиков Рубика за минуту и 18 секунд.
Ранее муха помешала установить мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино в Германии. 20 энтузиастов на протяжении двух недель создавали цепочку из костяшек размером с мизинец. Однако насекомое спровоцировало реакцию раньше времени и обрушило почти 570 тысяч деталей вместо запланированных 600 тысяч.
Рубрика "Москва и Мир": ДТП в Польше и рекорд по сборке кубика Рубика
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