Муха помешала установить мировой рекорд по падению домино в Германии

5 августа, 23:50
Фото: depositphotos/ehabedward
Муха помешала установить мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино в Германии. 20 человек попытались установить мировой рекорд и разрушить самую длинную цепочку из костяшек домино, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
В городе Нидда энтузиасты две недели создавали цепочку из костяшек размером с мизинец. Однако муха спровоцировала реакцию раньше положенного времени и рекорд не удалось установить.
Участники обрушили цепочку из 569 229 костяшек из запланированных 600 тысяч.
Цепочка падала около 15 минут и стала самой длинной цепной реакцией в Германии.
Ранее сообщалось, что ученые университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили необычный способ охлаждения у мясных мух. Как выяснили исследователи, мухи Chrysomya megacephala, находясь на жаре, выпускают изо рта слюну, а потом заглатывают ее обратно. Вне организма слюна мух охлаждается, а потом охлаждает и весь организм насекомых. При этом чем выше температура воздуха, тем чаще мухи выпускают слюни.
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