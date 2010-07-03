Полиция Лондона ведет переговоры с угрожающим причинить вред людям мужчиной

Британская полиция ведет переговоры с мужчиной, который заперся в машине на юге Лондона и утверждает, что он вооружен и готов причинить вред людям, сообщается в Twitter полицейского управления Кройдона.

Злоумышленник сам обратился в полицию около 8:30 утра по местному времени. Правоохранители сразу же прибыли на Пейджхерст-роуд в районе Эдискем и обнаружили мужчину в припаркованной там машине. Сейчас несколько полицейских пытаются урегулировать инцидент мирным путем.

На месте событий, помимо сотрудников правоохранительных органов со служебными собаками, дежурят медики и пожарные. Улица, на которой припаркован автомобиль злоумышленника, перекрыта.