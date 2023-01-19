Звезду "Уэнсдэй" Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасилованиях

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Несколько девушек в социальной сети Twitter рассказали, что звезда сериала "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт причастен к изнасилованиям и издевательствам над ними. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам девушек, в период учебы в колледже в Торонто актер, которому тогда было от 17 до 20 лет, в компании друзей нападал на девушек и накачивал их алкоголем и наркотиками.

Одна из пострадавших отметила, что Уайт домогался до нее и изнасиловал другую девушку, однако полиция не приняла заявление. Другую женщину артист держал в подвале и пытался уговорить скрыть произошедшее.

На данный момент 21-летний актер не комментировал информацию, которая появилась в Сети. Он также ограничил возможность комментирования на своей странице в соцсети.

Ранее шоураннер сериала "Уэнсдэй" Майлз Миллар рассказал, почему актриса Дженна Ортега снималась в знаменитой танцевальной сцене будучи больной COVID-19. По его словам, за день до съемок результат теста актрисы на коронавирус был отрицательный.



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