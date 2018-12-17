США сняли 44-летний запрет на нунчаки

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Федеральный суд в США отменил запрет на нунчаки, сообщает Washington Post.

Ограничения оспорил Джеймс Мэлоуни. Он пояснил, что из-за запрета не может учить единоборствам своих сыновей.

В 2000 году истца арестовали за владение нунчаками. В постановлении судья Памела Чен назвала запрет неконституционным. Она пояснила, что право носить оружие касается не только огнестрельного оружия, но и нунчаков.

Ограничение ввели в штате Нью-Йорк в 1970-х годах, когда это холодное оружие стало популярно из-за фильмов с Брюсом Ли.