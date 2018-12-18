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18 декабря, 09:56

СМИ нашли в России родственников Порошенко и Климкина

за рубежом политика

18 декабря, 09:56

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

У президента Украины Петра Порошенко и главы МИД Павла Климкина есть родственники в России, сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее Порошенко поручил СБУ выяснить, есть ли у кого-либо из государственных служащих Украины родственники с российским гражданством. Нарушителям же он пригрозил даже увольнением.

СМИ пишут, что невестка Порошенко, Юлия – уроженка России. Речь идет о жене его старшего сына Алексея. До смены фамилии у девушки было российское гражданство, а прописана она была в Санкт-Петербурге.

Мама Юлии, Елена Алиханова, работает в Ассоциации банков Северо-Запада, а отец, Лев Алиханов, – военный, на пенсии. Также сообщается, что дядя и тетя Юлии проживают в Крыму, причем они участвовали в голосовании на референдуме по присоединению к России.

У Павла Климкина тоже есть родственники в России. Его жена, Марина Михайленко, работает в администрации президента Украины. Она является дочерью советского генерал-майора в отставке Юрия Михайленко, награжденного в 2014 году медалью "За возвращение Крыма" и проживающего сейчас на полуострове.

На Украине 26 ноября ввели военное положение на 30 дней. Поводом для такого решения киевских властей стал инцидент в Керченском проливе. 25 ноября там были задержаны три корабля ВМС Украины, которые нарушили морскую границу РФ. Украинских военнослужащих арестовали до 25 января.

Недавно Порошенко пообещал не продлевать режим военного положения в стране, если не будет "открытой агрессии со стороны РФ". Украинский лидер также напомнил, что после отмены военного положения в стране стартует избирательная кампания.

за рубежом политика

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