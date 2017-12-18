Три человека стали жертвами схода поезда с рельсов в штате Вашингтон

18 декабря, 22:20
Фото: AP/Elaine Thompson
Три человека стали жертвами железнодорожной аварии в штате Вашингтон. Еще 77 – госпитализированы в результате схода поезда на автостраду.
Новое число погибших и пострадавших приводит издание Seattle Times. О том, что в результате инцидента есть многочисленные жертвы сообщил представитель шерифа округа Пьерс.
Авария произошла на железнодорожном путепроводе близ города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла. Вагон состава рухнул на шоссе I-5. Известно, что попавший в аварию поезд впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом.
По данным ТАСС, в штате введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом решении объявил губернатор штата Джей Инсли.
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