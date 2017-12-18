Три человека стали жертвами схода поезда с рельсов в штате Вашингтон

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Три человека стали жертвами железнодорожной аварии в штате Вашингтон. Еще 77 – госпитализированы в результате схода поезда на автостраду.

Новое число погибших и пострадавших приводит издание Seattle Times. О том, что в результате инцидента есть многочисленные жертвы сообщил представитель шерифа округа Пьерс.

Авария произошла на железнодорожном путепроводе близ города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла. Вагон состава рухнул на шоссе I-5. Известно, что попавший в аварию поезд впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом.

По данным ТАСС, в штате введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом решении объявил губернатор штата Джей Инсли.