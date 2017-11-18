МИД Украины вызвал посла Польши

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Министерство иностранных дел Украины считает, что запрет на въезд в Польшу украинскому чиновнику Святославу Шеремету противоречит договоренностям между двумя странами.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"18 ноября 2017 года в МИД Украины был приглашен посол республики Польша на Украине Ян Пекло в связи с недопуском ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции (силовой операции в Донбассе), жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета в Польшу, – цитирует сообщение внешнеполитического ведомства ТАСС.

Представители МИД выразили надежду, что достигнутые 17 ноября договоренности между Польшей и Украиной, помогут решить проблему со въездом украинского чиновника как можно скорее.

Ранее стало известно, что Святослава Шеремета не пустили на территорию Польши сотрудники пограничной службы страны. Они уведомили чиновника о том, что ему запрещен въезд сроком на год.

Польша уже предупреждала Киев о том, что в отношениях стран возникнут реальные проблемы, если Украина не разрешит свои разногласия с Европой.

О том, что Шеремет попал в черный список граждан Украины с антипольской позицией было известно заранее.