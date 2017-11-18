МИД Украины вызвал посла Польши

18 ноября, 20:45
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Министерство иностранных дел Украины считает, что запрет на въезд в Польшу украинскому чиновнику Святославу Шеремету противоречит договоренностям между двумя странами.
Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"18 ноября 2017 года в МИД Украины был приглашен посол республики Польша на Украине Ян Пекло в связи с недопуском ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции (силовой операции в Донбассе), жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета в Польшу, – цитирует сообщение внешнеполитического ведомства ТАСС.
Представители МИД выразили надежду, что достигнутые 17 ноября договоренности между Польшей и Украиной, помогут решить проблему со въездом украинского чиновника как можно скорее.
Ранее стало известно, что Святослава Шеремета не пустили на территорию Польши сотрудники пограничной службы страны. Они уведомили чиновника о том, что ему запрещен въезд сроком на год.
Польша уже предупреждала Киев о том, что в отношениях стран возникнут реальные проблемы, если Украина не разрешит свои разногласия с Европой.
О том, что Шеремет попал в черный список граждан Украины с антипольской позицией было известно заранее.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: