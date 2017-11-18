Украинца из черного списка впервые не пустили в Польшу

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Польские пограничники впервые не пустили в страну гражданина Украины с антипольскими взглядами. Въехать в страну не смог ответственный секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремет.

Как рассказал чиновник, он направлялся в польский город Ланцут с делегацией. На пункте пропуска "Шегини" польские пограничники забрали у него паспорт и сказали ждать начальника смены, который уведомил Шеремета о запрете въезда на год.

Шеремет уточнил, что у него есть действующая шенгенская виза, выданная Германией, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее стало известно, что в Польшу не будут пускать украинцев с антипольскими взглядами. О возможных проблемах из-за разногласий между Украиной и Европой Киев предупреждал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

О том, что Шеремет попал в черный список сообщили польские СМИ. Помимо него, въехать в страну не сможет глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Весь перечень украинских граждан, которые не смогут попасть в Польшу, Варшава публиковать не стала.