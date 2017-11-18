СБУ задержала подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова

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Гражданин РФ, находившийся в розыске по линии Интерпола, был задержан Службой безопасности Украины. Мужчину подозревают в причастности к совершению ряда заказных убийств, в том числе главного редактора русского издания Forbes.

"В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, который был объявлен в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола, иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания Forbes – гражданина США Пола Хлебникова – и заместителя председателя руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Как добавили в СБУ, задержанный входил в состав преступной группировки вымогателей на Украине. Он стал участником сообщества после того, как сбежал из РФ.

Кроме того, был задержан объявленный в международный розыск гражданин РФ, который ранее был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в странах Евросоюза. Он смог сбежать из помещения зала суда в Норвегии. После этого скрывался в различных странах по поддельным паспортам.

Указывается, что правоохранители решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения и последующей их экстрадиции.