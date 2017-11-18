США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии

18 ноября, 09:09
Фото: ТАСС/Zuma/Cheriss May
Белый дом обвинил Россию в неуважении стандартов использования химического оружия. Так в США отреагировали на российское вето по проекту резолюции о продлении совместного механизма ОЗХО и ООН по расследованию (СМР) химатак в Сирии.
В Вашингтоне также считают, что наложив вето, Россия якобы послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв химических атак в САР. Об этом говорится в заявлении американских властей, передает "Интерфакс".
В США отметили, что не перестанут настаивать на продлении мандата СМР.
Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что простое продление мандата СМР по Сирии, как предлагает Вашингтон, недопустимо в нынешних условиях. В ведомстве подчеркнули, что Соединенным Штатам нужно не продление СМР, а сохранение его в первоначальном виде, чтобы реализовать свои личные цели в Сирии.
16 ноября Россия на заседании Совбеза ООН заблокировала представленный США проект резолюции, который предполагал продление мандата СМР без изменений и исправление недочетов. В ответ американская сторона наложила вето на документ, который представили РФ, КНР и Боливия.
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