США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии

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Белый дом обвинил Россию в неуважении стандартов использования химического оружия. Так в США отреагировали на российское вето по проекту резолюции о продлении совместного механизма ОЗХО и ООН по расследованию (СМР) химатак в Сирии.

В Вашингтоне также считают, что наложив вето, Россия якобы послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв химических атак в САР. Об этом говорится в заявлении американских властей, передает "Интерфакс".

В США отметили, что не перестанут настаивать на продлении мандата СМР.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что простое продление мандата СМР по Сирии, как предлагает Вашингтон, недопустимо в нынешних условиях. В ведомстве подчеркнули, что Соединенным Штатам нужно не продление СМР, а сохранение его в первоначальном виде, чтобы реализовать свои личные цели в Сирии.

16 ноября Россия на заседании Совбеза ООН заблокировала представленный США проект резолюции, который предполагал продление мандата СМР без изменений и исправление недочетов. В ответ американская сторона наложила вето на документ, который представили РФ, КНР и Боливия.