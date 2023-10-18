Полицейские выдвинули обвинения против Греты Тунберг после протестов в Лондоне

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Лондонская полиция выдвинула обвинения против экологической активистки Греты Тунберг. Об этом со ссылкой на полицию британской полиции сообщает РИА Новости.

Ей вменяют неповиновение силам правопорядка во время протестов в британской столице, а также несоблюдение условий проведения акции.

Тунберг отпустили под залог. Предполагается, что 15 ноября она предстанет перед Вестминстерским магистратским судом. Всего после митинга в общей сложности обвинения были выдвинуты 26 лицам.

17 октября Тунберг задержала местная полиция. Протестная акция проходила у отеля, где в тот день начался трехдневный форум Energy Intelligence. На нем собираются представители крупнейших нефтегазовых компаний.

Суд назначил Грете Тунберг штраф в 1,5 тыс шведских крон