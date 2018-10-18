Эксперты опровергли дешевизну американского СПГ для Польши

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Американский сжиженный природный газ (СПГ) не может обойтись Польше дешевле российского трубопроводного газа. Такого мнения придерживаются эксперты, пишут "Известия". Ранее польские власти заявили, что стоимость СПГ из США будет примерно на 30% меньше, чем газа из России.

Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский считает российский трубопроводный газ безальтернативным для Европы, так как другие поставщики не в состоянии предложить такой же объем по низкой цене. С ним согласен заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, Польша "рассказывает сказку", заявляя, что американский газ будет стоить дешевле российского. Эксперт уточнил, что контракт с США заключен на сравнительно небольшой объем поставок − примерно 2,5 миллиарда кубометров в год, тогда как объем поставок по российскому контракту превышает 10 миллиардов кубометров.

Гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, в свою очередь, отметил, что Польша и прежде предпринимала попытки найти других поставщиков газа.

"Несколько лет назад Польша подписала аналогичное соглашение с Катаром", − напомнил он. По словам эксперта, тогда был даже построен терминал по приему сжиженного газа, но вскоре выяснилось, что катарский газ "значительно дороже" российского.

Правосудов также подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления западных политиков, в последнее время поставки российского газа в Европу неуклонно растут. В Польше также увеличивается потребление газа. По этой причине, считает эксперт, страна, вероятно, не снизит закупки газа у России, а американский СПГ будет лишь компенсировать рост потребления.

Кроме того, глава Института национальной энергетики рассказал, что, обсуждая условия продления контракта с "Газпромом", польская сторона пытается выторговать для себя крупные скидки. "Но "Газпром" не очень понимает, почему он должен их предоставлять. Поэтому мы видим много заявлений о том, что можно купить газ у других и дешевле", − добавил Правосудов.

Ранее польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали 20-летний контракт на поставку СПГ из США. Об этом сообщил глава польской компании Петр Вожняк. Уточняется, что поставки сжиженного газа будут проходить по формуле free on board, то есть расходы по доставке товара берет на себя продавец.