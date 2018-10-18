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Москва 24

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В мире

18 октября 2018, 09:48

Почти половина американских военных уверены в скором начале войны

за рубежом

Фото: портал Москва 24

Почти половина американских военных считает, что в скором будущем США будут вовлечены в полномасштабную войну. Это следует из опроса издания Military Times.

Исследование показало, что 46 процентов военных считают, что их Штаты примут участие в войне уже в течение следующего года. В прошлом году такого мнения придерживались лишь пять процентов опрошенных.

Большинство опрошенных, это 71 процент, полагают, что основным противником их страны будет Россия, 69 процентов считают, что это Китай. Годом ранее за Россию высказывались 53 процента, а за Китай – 45.

Главной угрозой национальной безопасности США опрошенные назвали кибертерроризм. Они считают, что американская армия плохо подготовлена к отражению подобных атак.

Согласно опросу, американские военные перестали считать серьезной угрозу со стороны КНДР. Поводом для таких изменений послужила политика Дональда Трампа по отношению к Северной Корее.

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