В Оттаве произошла крупная акция протеста против обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: ТАСС/Zuma

Крупная акция протеста против ковидных ограничений и обязательной вакцинации проходит в субботу, 18 сентября, перед зданием национального парламента Канады, сообщает ТАСС.

Сотрудники полиции пока точных данных о численности не сообщали, однако, по словам участников акции, перед парламентом собралось несколько тысяч человек.

Собравшиеся выступают против обязательной вакцинации от COVID-19 определенных категорий граждан, а также против введения в Онтарио и других регионах COVID-паспортов.

Отмечается, что из-за введения этих документов канадцы не могут ходить в заведения общепита, посещать концерты и фитнес-клубы, и даже не могу приводить на спортивные и другие занятия своих детей.

"Мы должны бороться за наши права. Эти ограничения полностью нарушают положения канадской Хартии прав и свобод", – заявил со сцены один из участников акции.

Ранее в Словении полиция разогнала участников демонстрации против пропусков на санитарное обслуживание. Протестующие собрались у здания парламента и попытались прорваться внутрь. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.