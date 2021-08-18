У двух американских чиновников в Германии выявили гаванский синдром – СМИ

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Как минимум два американских чиновника в Германии обратились за медицинской помощью после того, как у них развились симптомы так называемого гаванского синдрома, сообщает газета Wall Street Journal.

В числе симптомов были тошнота, сильные головные боли, усталость, боль в ушах, бессонница и вялость. Они начали проявляться у чиновников в последние месяцы, значительно повлияв на их работоспособность.

Сами дипломаты рассказали, что подобные инциденты регистрировались и среди американских чиновников, находящихся в других европейских странах. Уточняется, что некоторые пострадавшие были сотрудниками разведки или дипломатами. Их работа была связана с относящимися к России вопросами, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство.

Так называемый гаванский синдром наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.

В июле сообщалось, что за случаями так называемого гаванского синдрома может стоять Россия. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

По его словам, он удвоил усилия, чтобы найти виновных и разобраться в причинах таинственного синдрома. Он отметил, что с 2016 года среди представителей правительства Соединенных Штатов по всему миру было выявлено порядка 200 случаев гаванского синдрома.

Впервые этот синдром был зафиксирован в посольстве США в Гаване. В диппредставительстве жаловались на мигрень, головокружение и потерю памяти. Ответственность за эти инциденты американские власти возложили на Кубу.