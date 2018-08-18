Генконсул России посетил задержанное на Украине судно "Механик Погодин"

18 августа, 09:50
Генеральный консул России на Украине посетил судно "Механик Погодин", которое ранее заблокировали украинские власти в порту Херсона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании "В. Ф. Танкер", которая выступает оператором танкера.
В сообщении отмечается, что во все инстанции были направлены жалобы на бездействие уполномоченных органов.
В компании подчеркнули, что с командой судна все хорошо.
"Команда чувствует себя хорошо. И продукты, и медикаменты присутствуют на судне в полном объеме", – говорится в сообщении.
Также оператор судна сообщил, что экипаж не пустил на борт портовую инспекцию, которая хотела проверить жалобу о "неудовлетворительном состоянии судна".
Ранее сообщалось, что команда российского танкера "Механик Погодин" дважды за сутки предотвратила попытки СБУ незаконно проникнуть на судно.
Днем 16 августа на борт попытались подняться шесть человек, представившихся сотрудниками Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины, однако документов не предъявивших.
Блокировка судна произошла 10 августа. Причиной послужил тот факт, что владелец российского танкера находится под санкциями Украины.
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