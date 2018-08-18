Украина запретила ввозить российский глицин и вакцины против клещевого энцефалита

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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила к ввозу и реализации в стране более 40 российских препаратов.

Как говорится в указе ведомства, который цитирует ТАСС, лекарства российского производства "ненадлежащего качества, нарушающих требования законодательства".

"Субъектам хозяйственной деятельности неотложно, после получения распоряжения, проверить наличие указанных препаратов и принять меры по изъятию их из оборота для дальнейшей утилизации и/или уничтожения", – сказано в документе.

В запрещенный список попали антибактериальные и противовоспалительные средства, иммуномодуляторы, спазмолитики, вакцины против клещевого энцефалита, а также метаболический препарат "Глицин".

При этом помимо российских лекарств также запрещены медикаменты производства Польши, Венгрии, Франции, Германии и ряда других стран.

13 августа сообщалось, что Украина рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с РФ. Министр инфраструктуры страны Владимир Омелян в конце 2017 года отмечал, что ущерб от прекращения движения российских поездов через Украину составит одну гривну.