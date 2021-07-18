В Китае впервые подтвердили смерть человека от вируса обезьяны

17:38
Фото: Chinatopix via AP
В Китае был подтвержден первый случай смерти человека, зараженного вирусом обезьяны. Как сообщает Global Times, жертвой стал 53-летний ветеринар из Пекина, который работал в учреждении, занимающемся исследованиями приматов.
Уточняется, что через месяц после того, как мужчина вскрыл двух мертвых обезьян, у него появились первые симптомы тошноты и рвоты. Ветеринар обратился за помощью врачей в несколько больниц. До этого на территории Китая не фиксировалось смертельных или даже клинически очевидных инфекций вирусом обезьяны B.
По словам специалистов, данный вирус может распространяться при прямом контакте с обезьяной и обмене выделениями организма.
Ранее из зоопарка в немецком Леффингене сбежали более 20 берберских обезьян. Как сообщили в местной полиции, спустя почти 4 часа сотрудники зоопарка смогли вернуть их в вольер.
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