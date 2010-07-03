Модель Ирину Шейк заметили с новым мужчиной

14:04
14:04
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Всемирно известную модель Ирину Шейк (настоящая фамилия – Шайхлисламова) заметили с новым мужчиной. Издание Daily Mail Online публикует фотографии из нью-йоркского парка, где девушка обнимает 33-летнего креативного директора британского издания Vogue Алека Максвелла.
Вместе с парой на прогулке была двухлетняя дочь модели и актера Брэдли Купера.
Самого Купера заметили в компании другой женщины. Накануне в социальных сетях появились фотографии, где актер проводит время с главным редактором американского Vogue Анной Винтур.
О расставании Купера и Шейк стало известно в начале июня. По данным СМИ, они начали встречаться в 2015 году. Они не скрывали, но и не афишировали свои отношения. В 2016 году в СМИ появились слухи о помолвке пары, однако брак они в итоге так и не зарегистрировали. В 2017 году у пары родилась дочь, девочку назвали Леей.
Поклонники заподозрили, что пара рассталась из-за романа Купера с певицей Леди Гагой после совместных съемок в фильме "Звезда родилась". После этого российские пользователи затравили Леди Гагу в Instagram. Под последним фото у оскароносной певицы тысячи гневных комментариев. Девушки из России грозятся разрушить карьеру разлучнице. Кто-то даже призывает не пускать певицу в Россию. Менее чем за сутки аккаунт певицы превратился в русский чат. Под фото певицы пользователи делятся рецептами борща, обсуждают, как излечить сына от аллергии, предлагают провести перепись населения и спрашивают, нужно ли класть сухарики в салат с крабовыми палочками.
В октябре прошлого года сообщалось, что Брэдли Купер подарил российской модели Ирине Шейк особняк на Манхэттене. В нем шесть спален, каминный зал, гостиная, огромная библиотека и даже винный погреб.
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