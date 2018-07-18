Спасенных из пещеры в Таиланде детей планируют выписать из больницы 18 июля

Фото: AP/Thailand's Ministry of Health and the Chiang Rai Prachanukroh Hospital

В Таиланде в среду планируют выписать из больницы 12 детей и их тренера, которых на прошлой неделе спасли из затопленной пещеры. В больнице города Чианграй они находились на карантине, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Все спасенные из пещеры дети вместе с семьями, врачами и спасателями примут участие в передаче правительственного "телевизионного пула", которую будут показывать все телеканалы страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передала поздравления российской стороны властям Таиланда в связи с успешным спасением детей из затопленной пещеры. Она отметила, что за ситуацией следили в РФ.

12 детей из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars и их тренер пропали 23 июня. Они отправились в поход в пещеру Тхам Луанг, когда группа была уже под землей начался ливень, вызывавший подъем воды в тоннелях. Их искали десять дней. После завершения спасательной операции появилась информация о том, что пещеру могут сделать туристическим объектом.