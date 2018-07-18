СМИ назвали шесть человек причастными к отравлению Скрипалей

18 июля, 10:18
Фото: AP/Matt Dunham
Британское издание Daily Mail опубликовало материал, в котором утверждает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери могла осуществить группа из шести человек, ключевую позицию в которой занимала женщина, передает "Дни.ру".
Отмечается, что причастная к покушению женщина работает в российской разведке. Такой вывод сделал источник в британских спецслужбах.
Сергей Скрипаль и его дочь пострадали во время покушения в городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, которое британские власти определили, как яд "Новичок". Полиция установила, что яд был нанесен на ручку двери в их доме.
Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. В Кремле категорически отрицают эту версию событий. Британские власти настаивают на этой версии, недавно стало известно, что под подозрением оказались бывшие и действующие сотрудники российской разведки.
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