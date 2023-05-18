Таксист, с которым принц Гарри чуть не попал в ДТП, не считает, что за ними вели погоню

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Водитель такси, который вез принца Гарри, его супругу Меган Маркл и ее мать Дорию Рэгланд, не считает, что за ними вели погоню папарацци. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на интервью водителя.

Он отметил, что чувствовал себя безопасно во время поездки.

Герцог и герцогиня Сассекские, а также мать Маркл чуть не попали в аварию в ночь с 16 на 17 мая, когда возвращались с ежегодной церемонии вручения премии Ms. Foundation Women of Vision Awards в Нью-Йорке.

В пресс-службе принца Гарри отметили, что фотографы преследовали автомобиль более двух часов, несколько раз он чуть не столкнулся с другими машинами, едва не наехал на пешеходов и сотрудников полиции.

Как отметил репортер Омид Скоби, фотографы заезжали на тротуары, ехали на красный свет, двигались по встречным полосам и создавали другие аварийные ситуации для того, чтобы сделать фотографии.

Ранее сообщалось, что принц Гарри оказался самым популярным членом британской королевской семьи в США. Согласно исследованиям, его деятельность одобряет треть опрошенных жителей США из 36 штатов.