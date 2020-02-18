Российский посол прокомментировал ухудшение российско-польских отношений

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Посол России в Польше Сергей Андреев высказался по поводу ухудшения отношений между Москвой и Варшавой, сообщает РИА Новости.

Он отметил попытки польских властей провести ревизию истории в соответствии с нынешней политической конъюнктурой. Стремясь свести на нет позитивную роль России в историческом процессе, тем самым Польша желает ослабить позиции страны на международной арене.

"У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны", – отметил Андреев.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил о безоговорочном праве его страны требовать от России военные репарации. Он считает, что необходимость выплат связана с материальным ущербом, нанесенным Советским Союзом в годы Второй мировой войны.

Также в Польше запросили у "Газпрома" информацию для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2".