Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

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Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Туркменистане. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

"Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая одобрила применение вакцины "Спутник V" на своей территории на официальном уровне", – отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день российская вакцина является одним из ведущих мировых препаратов по борьбе с коронавирусом. По словам Дмитриева, партнеры высоко оценили его безопасность и эффективность.

Ранее фармакологическая компания Uniao Quimica из Бразилии запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса "Спутник V".